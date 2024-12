Lanazione.it - L’orgoglio di Tomasi: “Investimenti e sviluppo. Così la città cambia volto”

Pistoia, 21 dicembre 2024 – La testa sarà anche alle Regionali, come si dice ormai da mesi, ma intanto Alessandrosi batte il petto da sindaco. E rivendica con orgoglio quanto fatto per lain questo 2024. “Un anno difficile ma anche entusiasmante – esordisce in conferenza – Nel bilancio abbiamo tenuto fede ai nostri cavalli di battaglia: nessuna tariffa è aumentata, nonostante inflazione e costi. Più stanziamenti per il sociale, sopperendo alla mancanza di risorse statali per il contributo affitti e investendo nel recupero e nel potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Razionalizzazione delle spese della macchina comunale: dall’illuminazione alla riorganizzazione degli uffici in San Lorenzo”. E poi gli: “Dal 2017 messi a terra 110 milioni di euro, certificati dalla ragioneria – rivendica –; puntiamo a superare i 150.