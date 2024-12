Sport.periodicodaily.com - L’Hellas Verona cambia proprietà e passa al fondo americano Presidio Investors

Anchesi aggiunge alla schiera delle altre squadre di Serie A gestite da proprieta’ americane. Il club scaligero sta perre alstatunitense, che sbarca per la prima volta nel mondo del calcio essendo operante in altri settori. Il nuovo amministratore delegato sarà Italo Zanzi, con unto alla Roma dal 2012 al 2016.A STELLE E STRISCE: I DETTAGLI Il closing, che stabilira’ definitivamente ilggio del club dalla famiglia Setti alper una cifra compresa tra i 72 e i 75 milioni, dovrebbe essere ufficializzato entro la fine dell’anno. Già definito l’organigramma con Italo Zanzi, classe 1974, avvocato sportivo, nuovo amministratore delegato, lo stesso che ricoprì alla Roma dal 2012 al 2016 sotto la presidenza Pallotta.