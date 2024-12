Thesocialpost.it - Il Papa sta male, la decisione drastica: Angelus al chiuso a causa del freddo

Il, 88 anni, domani guiderà la preghiera dell’dalla cappella di Casa Santa Marta. La, annunciata dal portavoce vaticano Matteo Bruni, è stata presa “adell’intensounito ai sintomi del rafre manifestatisi nei giorni scorsi”. Questa scelta mira a preservare il Pontefice in vista dei numerosi impegni previsti nelle prossime settimane, tra cui le celebrazioni natalizie e gli eventi legati al Giubileo.Precedenti dialNon è la prima volta che l’si tiene al. Nel 2000, durante la pandemia di Covid-19, il Vaticano adottò questa misura per evitare assembramenti e contenere i rischi di contagio. Un caso analogo si verificò nel dicembre 2023, quando ilfu ricoverato per un’infiammazione polmonare e si preferì evitare sbalzi di temperatura.