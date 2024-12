Anteprima24.it - Concerto di Capodanno a Benevento: si esibirà il rapper Enzo Dong

Tempo di lettura: < 1 minutoaccoglie il 2025 con il “Brindisi sotto l’Albero – WELCOME 2025 TUTTI IN CENTRO” Il sindaco di, Clemente Mastella, l’assessore agli Eventi, Antonella Tartaglia Polcini, ed il coordinatore artistico, Renato Giordano, sono lieti di annunciare l’appuntamento per festeggiare con la città l’arrivo del 2025 con un brindisi in musica e spettacolo. Appuntamento il 31 dicembre 2024, a partire dalle ore 23, in Corso Garibaldi, per una notte di musica live e spettacolo, fino al brindisi collettivo sotto il cielo illuminato dialla luce del grande Albero. Dalle ore 23, la IV edizione del Brindisi sotto l’Albero, poi tutti in centro Live Show con Artisti della Ribalta On Stage Gabriele Oses e il Live Music di Cloudia e Danny – Mooncler.