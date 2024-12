Iodonna.it - Ad alta quota o sui marciapiedi delle grandi città. In versione doposcì, imbottita o ultra tecnica, gli stivali da neve si rivelano le vere It Shoes della stagione fredda

Leggi su Iodonna.it

La moda si fa pragmatica. Scelti ormai i look per Natale e Capodanno, non resta che dedicarsi agli ensemble più pratici (e chic) per la prossima vacanza invernale. Sia che si tratticanonica settimana bianca, sia che si abbia in programma una giornata ad, è arrivato il momento di puntare su stivaletti daall’altezza del proprio stile. Guanti in pelle: 5 look per abbinarli con stile X Sportivi ma femminili, strategici eppure caratterizzati da un certo non so che.