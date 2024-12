Lapresse.it - Usa, Camera respinge piano anti shutdown

Laha respinto il nuovodel presidente eletto Donald Trump per finanziare le operazioni federali e sospendere il tetto del debito. I democratici si sono rifiutati di accogliere le sue improvvise richieste e la rapida soluzione messa insieme dai leader repubblicani.Respinto il, cosa è successoIn una votazione serale convocata in fretta e furia, punteggiata da sfoghi di rabbia per la crisi auto-creata, i legislatori non sono riusciti a raggiungere la soglia dei due terzi necessaria per l’approvazione, ma il presidente dellaMike Johnson è sembrato determinato a riprovare prima della scadenza di mezzanotte di venerdì.L’esito si è rivelato un’enorme battuta d’arresto per Trump e il suo alleato miliardario, Elon Musk, che si è scagliato contro il compromesso bipartisan di Johnson, raggiunto in precedenza da repubblicani e democratici per impedire una chiusura del governo durante le festività natalizie.