Tutti pazzi per il "Caganer", il pastore che fa la cacca nel presepe catalano va a ruba ogni Natale. Tra i fan c'è anche Roberto Saviano: "Non è sfregio verso il Natale"

Forse nonlo sanno ma c’è una vera e propria star nel(ein quello partenopeo) e si chiama “”. Non lasciatevi influenzare dal nome. Sì, è vero, parliamo di unmolto particolare con un basco rosso in testa e le braghe calate intento a fare i suoi bisquotidiani. Ebbene questollo è amatissimo ed è popolarissimo in Spagna sin dal XVII secolo. In particolare in Catalogna era popolare la figura del “Caga Tiò”, un ceppo di legno che le famiglie piazzavano in casa il giorno dell’Immacolata e veniva ricoperto di dolci e frutta secca fino a. Da qui il tronchetto poteva “cagar” tutte le sorprese per il.Ma c’è un ammiratore insospettabile di questa statuina.che nel 2018, come riporta Il Giornale, ha dichiarato: “Questo che ho in mano è il più scabroso dei pastori, direttamente arrivato sulnapoletano dalla tradizione catalana.