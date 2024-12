Lanazione.it - Trenitalia, i nuovi orari. Confermati i Frecciarossa tra Perugia e Milano

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 –principali collegamenti per l’Umbria nell’offerta invernale di(Gruppo FS), partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità. Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Umbria restano gli Intercity tra-Ancona-Roma, i duein circolazione ogni giorno tra-Torino e i Frecciargento Ravenna-Foligno-Spoleto-Terni-Roma. Inoltre - spiegain un comunicato -, i collegamentie FrecciaLink offrono la possibilità di viaggiare giornalmente da Assisi everso Torino,, Reggio Emilia, Bologna e Venezia. La programmazione dell’offerta concertata con Regione Umbria, committente e programmatrice dei servizi ferroviari, si traduce per il 2025 in 119 treni al giorno, dal lunedì al venerdì, con oltre 97 mila posti totali e 700 posti bici; 102 treni il sabato con oltre 83 mila posti offerti e circa 600 posti bici; 54 treni la domenica e festivi con circa 55 mila posti totali offerti e 330 posti bici.