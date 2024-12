Tpi.it - Processo Open Arms, oggi la sentenza del Tribunale di Palermo per Matteo Salvini: la Procura chiede 6 anni di carcere

Leggi su Tpi.it

laperconosceràladelche lo vede imputato per i reati di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio.L’udienza aldiè iniziata alle 9.30 con le repliche dell’accusa all’arringa difensiva, dopodiché i giudici si riuniranno in camera di consiglio per prendere la decisione.è presente nell’aula bunker delpalermitano Pagliarelli.Per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ladiuna condanna a 6di, mentre la difesa – rappresentata dalla senatrice ed ex ministra Giulia Buongiorno – spera nell’assoluzione.è finito aperché nell’agosto 2019, in qualità di ministro degli Interni del Governo Conte Uno (anche all’epoca rivestiva pure la carica di vicepremier), vietò alla nave della ong spagnoladi attraccare al porto di Lampedusa con 147 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo.