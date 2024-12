Thesocialpost.it - Open Arms e il Colle: il grande dilemma di Sergio Mattarella

Abreve è attesa la sentenza sul processo, che riguarda il blocco dei migranti operato dal singolo ministro, a differenza di altri provvedimentigiali, Matteo Salvini sulla nave della Ong che aveva salvato in mare dei naufraghi in non buone condizioni nel Canale di Sicilia. L’ipotesi di reato contestata a Salvini è sequestro di persona, con l’aggravante delle cattive condizioni di salute di molti migranti. Il pm del processo ha chiesto 6 anni di condanna. Se Salvini venisse condannato, non rischierebbe ai sensi della Severino di perdere il seggio parlamentare, ma l’effetto della sentenza, anche se solo in primo grado, sarebbe deflagrante su almeno due piani. Uno internazionale, il reato è molto grave a livello di percezione pubblica globale, e sicuramente ne parleranno i giornali di mezzo mondo.