Laprimapagina.it - Macerata. Ezio Maria Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A

, maceratese classe 1958, è stato elettoA. Con 14 voti a favore,ha ottenuto un consenso superiore a quello dei suoi predecessori Paolo Dal Pino (12 voti) e Lorenzo Casini (11 voti). Alla prima votazione si era fermato a 11 preferenze, ma nella seconda tornata è riuscito a convincere altri tre club, raggiungendo il quorum necessario.Un profilo di esperienzaCommercialista di lungo corso,si è laureato in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1980. Trasferitosi a Milano, ha costruito una carriera di rilievo collaborando con figure di spicco come Silvio Berlusconi e ricoprendo ruoli importanti nei collegi sindacali di società come Mondadori e Mediaset.non èal mondo del calcio: già reggenteA, nel 2020 aveva tentato la corsa alla presidenzaB, senza successo.