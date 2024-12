Tpi.it - La Cina è già pronta alla guerra con gli Stati Uniti d’America

Leggi su Tpi.it

«La Primamondiale è scoppiata perché non si èin grado di gestire una crisi relativamente piccola». Prima della pandemia Henry Kissinger aveva commentato così, all’età di 96 anni, le crescenti tensioni tra, lanciando un avvertimento. «Se si permette al conflitto di svilupparsi senza limiti, l’esito potrebbe essere persino peggiore di quanto accaduto in Europa», aveva dichiarato durante una conferenza a Pechino il segretario di Stato, e anche consigliere per la sicurezza nazionale, di Richard Nixon e Gerald Ford.Contestato per il suo ruolo nella devastantesegreta in Cambogia e nel golpe cileno, Kissinger è anche considerato uno degli architetti della svolta che ha portato all’avvimento tra. Ma negli ultimi anni di vita è diventato sempre più pessimista sulle prospettive delle relazioni tra i due Paesi.