Sport.periodicodaily.com - Juric riparte dalla Premier League, allenera’ il Southampton

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Ivansi lascia subito alle spalle la breve ed infelice esperienza sulla panchina della Roma, conclusa con l’esonero, e, accettando la corte del. Il tecnico croato ha rescisso il contratto che ancora lo legava ai giallorossi ed ha raggiunto Londra per chiudere l’accordo con il club britannico.: LO ASPETTA ILUna sfida ai limiti dell’impossibile quella che dovrà affrontare il 49enne di Spalato che prende una squadra ultima in classifica con appena 5 punti collezionati in 16 partite e a meno nove dal Leicester quart’ultimo. Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per la prossima in caso di salvezza a due milioni di euro. Il debutto potrebbe avvenire già domenica 22 dicembre contro il Fulham, o al massimo tre giorni dopo contro il West Ham.