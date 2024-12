Lanazione.it - Il Natale è tradizione: i doni in legno di Enrico Della Rosa tornano al Santa Chiara

Pisa, 20 dicembre 2024 – Trottole di ogni colore, ciascuna unica nel suo genere di rocambolesca piroetta su sé stessa. Uno spasso per i bambini, piccoli e grandi. Sono alcuni deiche anche per il2024, guardia giurata dell’Ospedale, ha portato ai piccoli pazientiPediatria, dell'Oncoematologia pediatrica e del percorso Labiopalatoschisi. Animaletti semoventi inma anche in forma di portachiavi, di ciondoli di catenine o come decorazioni da appendere all’albero di. Gufi, civette, scoiattoli, dinosauri, ricci, cagnolini, canguri. E c’è un’altra novità, quest’anno, oltre alle trottole. Agli animali si sono aggiunti infatti anche tanti bambini stilizzati, sempre in, da incastrare a mo' di costruzioni in fila indiana o uno sopra l’altro.