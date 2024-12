Aumento stipendi ministri | dietrofront a metà

Leggi su Corrieretoscano.it

Unquello dell’o deinon parlamentari elettiDopo le forti polemiche, nell’ultima formulazione dell’emendamento dei relatori legge di bilancio ad essere rimborsate saranno le spese di trasferta solo da e per il domicilio/residenza.Per questo, verrebbe istituito presso la Presidenza del Consiglio deiun fondo con una dotazione di 500.000 euro annui dal 2025 e non più di un milione 300mila euro.Mezzo milione che comunque è superiore ai 330 milioni di fondo sostegno affitti che nella manovra di bilancio 2023 non sono stati ristanziati.Una vicenda di cui il vicepremier Matteo Salvini, leader Lega, in questi giorni in altre faccende affaccendato, ha dichiarato: “Non ho seguito la vicenda e non ne sapevo nulla”.