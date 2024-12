Liberoquotidiano.it - Storie di giovani imprenditori dalla ribellione al successo, il parere di Daniel Taurino

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il desiderio di cambiamento e la resilienza possono trasformare un destino apparentemente scritto in una storia di. E' la storia di tanticome, nato in una famiglia del Sud Italia, in cui il settore agricolo era una tradizione di famiglia.sembrava destinato a seguire questa strada, ma fin da ragazzo, il suo sogno era costruire qualcosa di diverso, qualcosa che fosse davvero suo. “Volevo qualcosa di diverso. A diciotto anni, mi ribellai al percorso che altri avevano scelto per me,” racconta. Nonostante il diploma in agraria, decise di trasferirsi a Perugia con poche risorse economiche. Per mantenersi, accettò lavori nei ristoranti e visse esperienze che lo segnarono profondamente, come un periodo in Spagna dove dormiva su una barca e pelava patate.