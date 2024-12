Perché Zelensky si arrende su Crimea e Donbass | il piano per la pace tra Russia e Ucraina Trump e la fine degli aiuti

Leggi su Open.online

«Non abbiamo le forze per riprenderci. Dobbiamo sperare nella diplomazia». Le parole di Volodymyrsulla guerra trasomigliano a una resa. Ammettendo quello che i governi occidentali, cominciando da quello di Joe Biden, pensava da tempo. Ma l’arrivo di Donaldalla Casa Bianca e gliagli sgoccioli hanno accelerato i negoziati di. Con una prospettiva amara per Kiev: gli ucraini devono prepararsi a cedere almeno una parte di quel 20% del suolo nazionale conquistato con la forza dai russi. Anchesecondo i sondaggi come quello di Gallup il 52%ucraini è favorevole a «una qualche concessione territoriale». Pur di chiudere rapidamente il conflitto e di avere la.Ilper latraIl leader ucraino ha cambiato toni da tempo nei colloqui informali.