Formiche.net - Perché Israele attacca lo Yemen e allarga il fronte del conflitto

Leggi su Formiche.net

L’offensiva israeliana iniziata con i massacri del 7 ottobre 2023 registra oggi una nuova fase che porta l’esercito israeliano a operare a migliaia di chilometri di distanza dal proprio Paese. Dopo aver annientato le forze di Hamas a Gaza, di Hezbollah in Libano e consentito il crollo del regime di Bashar al-Assad in Siria è la volta dello. Nonostante questi successi militari del premier Benjamin Netanyahu infatti i ribelli Houthi, proxyita del regime iraniano, hanno proseguito in queste settimane con il lancio di droni e missili, per lo più intercettati, contro lo Stato ebraico.L’ultimo però, quello lanciato nella notte, è il primo che ha provocato ingenti danni ed ha dato il via ad un’operazione aerea israeliana senza precedenti in. I detriti frutto dell’intercettazione di un missile balistico Houthi lanciato dalloverso il centro diquesta mattina hanno causato ingenti danni a una scuola a Ramat Gan.