Cos'è il Còsagach, il nuovo metodo scozzese che promette di trovare la felicità facendo cose semplici?

Il, ovvero uno stile di vita, si sta affermando come una tra le risposte più rilassanti ai rigori e allo stress degli inverni moderni. Mentre l'hygge danese e il lagom svedese continuano a scandire i nostri inverni sotto coperte e tazze fumanti, la Scozia ha ideato la propria versione della beatitudine domestica. A metà strada tra un invito alla disconnessione e un'ode alla natura grezza delle Highlands, siamo di fronte a una filosofia che sostiene un caldo ritorno alle nostre radici. Una manovra di marketing? Forse. Una vera e propria sfera di benessere da esplorare? Senza dubbio.Cos'è il?La parola, di origine gaelica, evoca l'idea di stare comodamente al riparo, rannicchiati in uno spazio protettivo al sicuro dalle intemperie. È un'immagine che ha perfettamente senso in un paese in cui i venti ululano contro le scogliere e la pioggia sembra avere un solo scopo: entrarci nell'anima.