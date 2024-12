Rompipallone.it - Coppa Intercontinentale, Real Madrid campione: Ancelotti nuovo record

Notte vittoriosa per ilper l’allenatore italiano. Di seguito riportate le novitàNotte importante e da sogno in casa del. I Blancos, infatti, vincono la loro quarta, in tutto però sono nove tenendo in considerazione le cinque Coppe del mondo per club Fifa. Si tratta così del quinto titolo del 2024 e secondo stagionale.La partita si è disputata contro i messicani del Pachuca al Lusail Stadium di Doha, in Qatar. Stadio in cui Mbappé, esattamente due anni fa, il 18 dicembre 2022, aveva perso la finale del Mondiale contro l’Argentina, dopo aver segnato tre gol.decide di schierare dal primo minuto tutte le sue stelle più lucenti e così il match termina per 3 a 0 per la rosa dell’allenatore italiano. Entrambe le squadre tirano cinque volte prima di sbloccare la partita, infatti, il primo gol arriva grazie a Mbappé e l’assist di Vinicius.