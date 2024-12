Iodonna.it - Al pranzo festivo a cui vengono invitati anche i cugini più lontani di re Carlo III mancheranno Andrea e (forse) anche le figlie Beatrice ed Eugenia

Leggi su Iodonna.it

Succede ogni anno. La Ballroom si veste a festa per ilprenatalizio organizzato da reIII a Buckingham Palace. Una settantina di, tra cui tutti i Royal più importanti, incluso William, Kate e i loro figli, maquelli di serie B, parenti alla lontana che non solo non sono mai ammessi al Natale di Sandringham, ma che ora, a causa dei tagli inferti ai costi e all’immagine della monarchia inglese, non hanno più neil privilegio di apparire accanto al re sul balcone del palazzo reale. Quest’anno, però, ci sono assenti illustri. E non si tratta solo di Harry e Meghan. Reammaliato dalla voce di Raye, che ha cantato per lui “O Holy Night” X Ilprenatalizio di reIII a Buckingham PalaceOggi nipoti edi vario grado si siederanno a tavola accanto al re, alla regina e a principi e principesse, per godersi undi varie portate preparate dalle cucine di Buckingham Palace.