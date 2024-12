Abu Dhabi comincia la World Tennis League 2024 | al via quattro squadre presenti Paolini e Kyrgios

Leggi su Sportface.it

In attesa che la nuova stagione prenda il via come di consueto in Australia, ilnon si ferma e agli appassionati non mancano i match da guardare. La zona di mondo da tenere d’occhio è il Medio Oriente, che in questi giorni ospiterà due tornei: il primo è già iniziato a Jeddah (in Arabia Saudita), vale a dire le Next Gen Atp Finals. Il secondo andrà invece in scena ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, e risponde al nome di. Ecco tutto quello che c’è da sapere.Cos’è la?Si tratta di un torneo che vede ai nastri di partenzateam composti da 4 giocatori (2 uomini e 2 donne). Iteam si sfideranno a vicenda nell’arco di tre giorni e le due migliori classificate (in caso di parità di vittorie, si guarderà ai game totali vinti) si affronteranno nella finalissima.