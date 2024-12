Ilnapolista.it - Zirkzee la nuova “vittima” di Amorim: potrebbe tornare in Italia a gennaio, alla Juventus

Dopo soli sei mesi al Manchester United, Joshuain; più precisamente,, dove ritroverebbe il tecnico Thiago Motta, che lo ha lanciato al Bologna.inSecondo quanto riportato dal portale TalkSport:Diversi top club in tutto il continente, tra cui la, stanno tenendo d’occhio l’attaccante dello United. E questo significherebbe diventare un’ulteriore “” di Rubendopo il probabile addio di Marcus Rashford. La, determinata ad aggiungere qualitàsquadra, sta pianificando di intensificare i contatti con. Ha segnato 14 gol in 58 presenze con Motta al Bologna, contribuendoloro qualificazione per la Champions League nella stagione 2023-24. Il suo ex allenatore e i bianconeri ora lo vedono come una soluzione a lungo termine alle loro esigenze offensive, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già delineato la sua strategia per portare l’attaccante a Torino.