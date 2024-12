Ilfattoquotidiano.it - Samuel Beckett e le tecnologie digitali: il fenomeno degli spettacoli tecno-teatrali a lui ispirati

In genere si parla, a ragione, della produzione drammatica dicome di un percorso unitario affetto sempre più dall’afasia e caratterizzato da un’implacabile scarnificazione progressiva della forma-dramma, che disintegra uno dopo l’altro tutti i suoi tradizionali punti d’appoggio (intreccio, conflitto, dialogo, parola, movimento e, infine, anche il corpo), per sfociare nella dimensione estremamente compressa, minimale, in realtà essenziale, dei “dramaticules”.Tuttavia corriamo il rischio di costruire un’immagine falsata del teatro dise ci limitiamo a spiegare le trasformazioni che intervengono nella sua scrittura drammatica restando all’interno della dimensione letteraria. Al contrario, per comprendere realmente i cambiamenti profondi che si producono nei processi di composizione delle sue pièces (e non solo per la verità), da un certo momento in poi, è indispensabile prendere in considerazione anche e soprattutto la sua crescente attività di regista, a partire dalla seconda metàanni Cinquanta.