Ilnapolista.it - Nadal: «Per trent’anni sono andato a letto la sera prima di giocare avendo paura di perdere»

Al piccolo Rafapiaceva pescare. “Un giorno, a 12 anni,uscito a pescare invece di allenarmi allenarmi. Il giorno dopo, ho perso una partita. Ricordo che stavo piangendo in macchina mentre tornavo a casa, e mio zio, che a quell’età aveva una grande influenza su di me e che è stato colui che mi ha fatto innamorare del tennis, ha detto: “va bene, è solo una partita di tennis. Non piangere ora, non ha senso. Se vuoi pescare, puoi pescare. Nessun problema. Ma perderai. Vuoi vincere? Se vuoi vincere, allora devi farequello che devi fare”. Ecco, “se le persone mi vedono come un perfezionista, allora è per via di quella voce interiore che mi chiamava durante il viaggio in macchina verso casa. Quella voce non mi ha mai abbandonato. Un giorno, potrò stare al mare. Oggi e domani. devo allenarmi”.