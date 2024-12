Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di dialetto bolognese a scuola: il progetto regionale a Mascarino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Suona la campanella, inizia la lezione di. Succede nellaprimaria di(nella foto), frazione del comune di Castello d’Argile dove ha preso il via recentemente ilche mira a valorizzare i dialetti della nostra regione. "Anche nella nostra– spiega Tiziana Raisa, vice sindaco con deleghe a, Servizi sociali, Integrazione e Pari opportunità, Pace e Legalità – ha preso il via questa attività grazie alla disponibilità di tre volontari, che hanno aderito al. Lo scopo è quello di mantenere viva la cultura del. I volontari si sono messi a disposizione per andare ad insegnare ilcoinvolgendo le classi quarta e quinta delle scuole primarie di". Da diversi anni nei territori dell’Unione Reno Galliera, si sta diffondendo infatti ilper l’insegnamento delnellaprimaria.