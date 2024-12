Quotidiano.net - L’effetto dell’attentato a Kirillov sulla guerra. Margelletti: “Non fermerà i negoziati per la pace”

?????Roma, 18 dicembre 2024 – Laè una sfida senza quartiere, il nemico si colpisce ovunque, dove si può e dove è più opportuno. Dentro questa logica è da inquadrare l’attentato con il monopattino - bomba che ha ucciso il generale russo, un ufficiale che nel proprio vocabolario non contemplava la parola pietà e ordinava attacchi biologici e chimici. Nulla di anomalo, dunque, dal punto di vista bellico, anche secondo Andrea, principe degli analisti militari e presidente del Cesi, Centro studi internazionali. Gli ucraini che hanno eliminato il generale Igora Mosca hanno avuto aiuti esterni? “Non ne hanno bisogno. Dispongono di una rete informativa e operativa fatta di agenti segreti e commandos consolidata in Russia, come i russi ce l’hanno in Ucraina. Lasi combatte anche così”.