Lecce uomo ucciso in un agguato per strada | colpi d’arma da fuoco in volto

Leggi su Open.online

Undi 43 anni, Giuseppe De Giosa, originario di Bari, è statomentre si trovava in via Papini, a, conal. L’è avvenuto in una zona non distante dal quartiere Santa Rosa. Sul posto sono intervenuti gli agenti squadra mobile che stanno indagando per individuare i killer e il movente. Secondo una prima ricostruzione il 43enne era arrivato sul posto a bordo di una Fiat Panda bianca. Sarebbe sceso dall’auto, perché era fuori dal mezzo. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti che hanno udito le urla e poi gli spari. Il punto in cui è stato trovato De Giosa è al termine dellaasfaltata, prima di unabianca che porta in via Adriatica, nella periferia del capoluogo salentino.L'articoloin unperdainproviene da Open.