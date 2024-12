Linkiesta.it - Le uova rendono soffice, conservabile (e colorato) il panettone

Leggi su Linkiesta.it

Quando tagliamo una fetta diad attrarci immediatamente non sono solo il profumo burroso e la consistenza, ma anche l’aspetto della fetta: avete presente quel bel colore giallo, che dà subito l’idea di un dolce gustoso, godurioso? Ecco, quello è dato dal tuorlo d’uovo. Inutile dire che per ottenere un buon, un pasticciere o un artigiano deve scegliere delle ottime. Queste infatti «hanno un potere emulsionante, riducono l’acqua libera e allungando così la shelf life, la conservazione del prodotto: è l’acqua libera la responsabile della formazione di muffa nei prodotti, e lene legano tantissima, andando a proteggere il, che si conserva di più». A parlare è Cesare Murzilli, executive pastry chef al Portrait di Milano, consulente e docente di pasticceria, che continua spiegando come le«migliorano la sofficità del prodotto».