La speleologa bloccata a Bueno Fonteno liberata dopo 80 ore | chi ha pagato i soccorsi? – Il video

Oltre 150 tecnici del Soccorso Alpino impegnati per oltre 14 ore al giorno sono stati impegnati per più di tre giorni nel salvataggio di Ottavia Piana, larimastaferita nell’Abisso. Intorno alle 3 di notte del 18 dicembre, laè stata estratta dalla grotta carsica, profonda oltre 500 metri, dove si era addentrata per esplorarne un’area ancora sconosciuta. Ora che la 32enne è al sicuro, sono in molti a chiedersi quale sia il valore economico di un tale dispiego di forze e come verrà coperto. Riassunto in una domanda: «Chi paga iallaOttavia Piana?».L’assicurazione di Ottavia Piana paga iper laA fare chiarezza nelle scorse ore è stato il presidente della Società Speleologica Italiana Sergio Orsini.