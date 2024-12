Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Atalanta straripante: Cesena battuto 6-1 e quarto di finale agguantato

Bergamo, 18 dicembre 2024 –è l’aggettivo migliore per descrivere l’che prende con estrema serietà anche l’impegno die ferma la corsa del– che aveva eliminato Verona e Pisa – travolgendolo 6-1. Sarà il Bologna l’avversario ai quarti didei nerazzurri, ai quali oggi è bastata meno di mezz’ora per archiviare la pratica e fiaccare le deboli resistenze di unapparso troppo passivo e rinunciatario: tramortente l’uno-due firmato tra il 4’ e l’8’ da Zappacosta e De Ketelaere, grande protagonista del match assieme a Samardzic, autore del 3-0 ma soprattutto di una doppietta personale come de Ketelaere che al 35’ ha siglato il sigillo del 4-0. Di Brescianini e ancora Samardzic, le ciliegine posizionate nella ripresa sulla torta nerazzurra prima del gol della bandiera siglato da Ceesay al 90’.