Oasport.it - Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup junior a Goms. Azzurri quinti nella single-mixed

È cominciata bene l’avventura della squadranatappa della IBU Cup, di scena sulle nevi di, in Svizzera. La compagine tricolore ha colto un podio nel primo giorno di gare. Il riscontro è stato ottenuto, dove il quartetto tricolore ha terminato inposizione.Astrid Plosch (0+1), Alice Pacchiodi (0+2), Michele Carollo (0+1) e Felix Ratschiller (0+1) hanno concluso in piazza d’onore, con l’uso di cinque ricariche in totale e un ritardo di 1:47.5 dalla Francia. La formazione francese ha fatto la differenza con la velocità sugli sci stretti, forte anche dell’ottima frazione di Violette Bony, autrice dello zero al poligono. A completare la top-3 è stata la Slovenia (1+13) a 2:39.8., Sara Scattolo e Davide Compagnoni hanno terminato in quinta posizione ed è stato quest’ultimo a gravare un po’ sulla coppia, visti i problemi avuti nelle serie di tiro, con due giri di penalità rimediati nelle sessioni in piedi.