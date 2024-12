Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni trame americane: Hope e Carter, tra i due scoppia la passione

I fans disanno ormai bene che intrighi e colpi di scena sono sempre dietro l’angolo nella soap americana. Mentre i telespettatori italiani assistono increduli alla fine del matrimonio trae Liam, e si chiedono se la figlia di Brooke deciderà davvero di costruire il suo futuro con Thomas, oltreoceano hanno da tempo “accantonato” anche questa ipotesi. Gli spoiler americani rivelano infatti che ci sarà un nuovo amore per. L’unione con il giovane avvocato della Forrester rivelerà ben presto un secondo fine.fatica a trovare l’anima gemellasembra faticare a trovare qualcuno che sappia davvero farle battere il cuore. Dopo aver accantonato definitivamente il suo matrimonio con Liam ed aver scelto Thomas, la figlia di Brooke andrà incontro a una nuova delusione nel momento in cui realizzerà di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del Forrester junior.