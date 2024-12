Anteprima24.it - Sotto Piazza della Libertà, le foto per gli spazi inutilizzati

Tempo di lettura: 1 minutoSarà una sorta di tuffo nel meglio del patrimonio artistico e culturale che Salerno e partesua provincia può offrire quello che da oggi i turisti che sbarcheranno alla stazione marittima o che comunque attraverseranno ilpotranno vivere grazie al progetto realizzato dalla Camera di Commercio di Salerno. Affidato al Santoro creative hub, il progetto ha rivestito glistanti, non utilizzati attraverso delle pellicole adesive di altissima qualità, che riproducono alcuni dei simboli più rappresentativicittà come il Duomo di Salerno, il castello di Arechi, il Teatro Verdi e suggestive vedutecostiera amalfitana. Una passeggiatagrafica insomma che consente anche a chi non ha il tempo di visitare la città di raccontare l’anima di questo territorio e la sua ricchezza artistica e culturale.