Ottavia Piana inizia la risalita I soccorritori | Fuori entro 48 ore

Leggi su Dayitalianews.com

Si continua a lavorare per trarre in salvo, la speleologa caduta nella grotta Bueno Fonteno mentre era in esplorazione con altri colleghi. Per un beffardo scherzo del destino la donna cadde e si infortunò sempre all’interno della stessa grotta oltre un anno fa, rendendo necessario nuovamente l’intervento dei soccorsi. Ihanno stimato che dovrebbero volerci massimo 48 ore per tirarela 32enne., gli aggiornamentiL’incidente si è verificato la sera di sabato 14 dicembre e la speleologa si trovava insieme ad altri 7 colleghi quando è caduta per circa 8 metri, a quanto pare a causa di una pietra che è franata sotto ai suoi piedi. La mattina di domenica 15 dicembre la ragazza è stata raggiunta da un medico, secondo il quale la donna avrebbe riportato traumi e fratture al volto, al torace e agli arti inferiori.