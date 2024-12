Lanazione.it - Nuovi codici Ateco 2025: cosa cambia per imprenditori e professionisti di Pisa e provincia

Leggi su Lanazione.it

, 17 dicembre 2024 – A partire dal 1 gennaioentrerà in vigore la nuova classificazione dei, strumento fondamentale per identificare le attività economiche sul territorio nazionale. Le modifiche, elaborate dall’Istat in collaborazione con Eurostat e altri enti nazionali, mirano ad allineare ialla realtà economica attuale e alle esigenze del mercato. "Per evitare errori nella compilazione di dichiarazioni fiscali o contributive", anticipa il direttore di ConfcommerciodiFederico Pieragnoli, "già a partire da gennaio Confcommerciooffrirà un supporto dedicato e personalizzato su questo tema in modo che la transizione, per glie iche dovranno aggiornare i loro, comporti i minori disagi possibili". Ecco alcuni deimenti previsti: - Ristorazione: separazione tra ristoranti e servizi di ristorazione mobile, ora classificati con duedistinti.