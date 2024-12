Liberoquotidiano.it - "L'Italia ribadisce il sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina": l'intervento di Meloni alla Camera

"L'ha ribadito in ogni occasione internazionale il proprio, la sua indipendenza, la sua sovranità territoriale. Principi a cui abbiamo ispirato anche la nostra azione come presidenza G7, nel corsoa quale abbiamo raggiunto l'accordo per mettere a disposizione di Kiev una linea di credito da 50 miliardi di dollari. Un prestito che sarà presto erogato e che sarà garantito dagli extraprofitti sui beni russi immobilizzati in Europa. Si è trattato di un lavoro estremamente complesso, che ha portato a un risultato estremamente importante.". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia, nel suodei deputati in occasionea seduta del Consiglio europeo del 19 dicembre. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev