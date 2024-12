Lettera43.it - La speleologa Ottavia Piana è stabile mentre mancano «36-48 ore» all’uscita dalla grotta

Proseguono le delicate operazioni di soccorso per, la32enne infortunatasi sabato scorso nellaAbisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Il Soccorso alpino e speleologico stima in 36-48 ore il tempo necessario per riportarla all’esterno. Le condizioni della donna, monitorata costantemente dal personale sanitario, restano stabili., che ha riportato fratture e traumi multipli, ha confidato ai medici la decisione di abbandonare le esplorazioni. «Parla poco, ma dice che non entrerà mai più in una», ha riferito il dottor Rino Bregani. I soccorritori proseguono senza sosta: l’uscita della scienziata è attesa entro mercoledì sera.I soccorritori sono usciti dal ramo secondario dellae sono ora nella parte conosciutaAlle ore 8 di martedì mattina, i soccorritori con la barella hanno completato il percorso nel ramo secondario della, dovesi era addentrata prima di scivolare da un’altezza di cinque metri, e che si trova a tre chilometri d