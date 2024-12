Lanazione.it - La macelleria Bachini del centro storico compie 60 anni, gli auguri del sindaco

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Ladi Guido e Milena60e ilFilippo Vagnoli, accompagnato dall’Assessore alle Attività Produttive Daniele Bronchi, si è recato personalmente a salutare e a fare glia coloro che hanno preso in eredità e portato nel futuro una bella attività del. Gli amministratori, come da consuetudine inaugurata da Vagnoli nel suo primo mandato, hanno voluto riconoscere una targa istituzionale, per festeggiare la longevità di un’attività commerciale che mantiene vivo ildi Bibbiena. Il negozio, da molti, si trova infatti in quella che gli abitanti chiamano Piazzolina, un luogo simbolo di Bibbiena alta che storicamente divide simbolicamente il paese tra fondaccini e piazzolini, le due fazioni che anticamente caratterizzano Bibbiena e che ogni anno vengono ricordate dalla bella tradizione del Carnevale della Mea.