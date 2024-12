Bergamonews.it - Il tempo rimane sereno: giovedì arriva una nuova perturbazione

Proseguono le condizioni distabile sulla nostra regione grazie alla presenza di un’ampia area di alta pressione sull’Europa meridionale.Da domani graduale aumento della nuvolosità per l’avvicinarsi di unaatlantica che transiterà trae venerdì, e che sarà seguita da correnti settentrionali più asciutte.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Martedì 17 dicembre 2024Previsto: Belovunque, salvo qualche nebbia sulla bassa pianura tra notte e mattino, e poimente in serata.Temperature: Minime stazionarie (-1/+3°C), massime stazionarie (10/13°C, valori inferiori sul mantovano).Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli occidentali.Mercoledì 18 dicembre 2024Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ovunque, con qualche nebbia o nube bassa in pianura tra notte e mattino.