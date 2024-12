Liberoquotidiano.it - "Il grande sentiero": la storia dei superstiti delle battaglie nel Dakota

ILIris ore 21.15 Con Richard Widmark, Carrol Baker e James Stewart. Regia di John Ford. Produzione USA 1964.. Durata: 2 ore e 54 minuti LA TRAMA Gli indiani Cheyennes, igrandinelrischiano di morire di stenti nella malsana riserva nella quale sono stati confinati. Perciò fuggono cercando di ritornare alle loro terre d'origine. Un viaggio di duemila chilometri. Lin insegue un capitano di cavalleria che spera di non raggiungerli. Li raggiungerà comunque, ma intanto avrà ottenuto dal governo che i pellirosse abbiano un trattamento migliore. DA VEDERE PERCHE' perchè ilJohn Ford pur allo stremoforze riesce ancora a raccontare nel suo canto del cigno come lui solo sa l'epopea del West. Eppoi per la prima volta in vita sua riesce a stare dalla parte degli indiani,