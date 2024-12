.com - É romagnolo il vincitore del Comedy Wildlife Photography Awards 2024

Leggi su .com

C’è qualcosa di profondamente liberatorio nel vedere un leone fare una smorfia o un pinguino inciampare goffamente sulla neve. È proprio questo il mood dei, il premio fotografico che da anni ci ricorda come anche nel regno animale esista un lato decisamente esilarante.E quest’anno, la decima edizione del concorso ha raggiunto un record storico di partecipazioni: oltre 9.000 scatti provenienti da ogni angolo del pianeta.L’arte della casualitàNon è facile catturare l’attimo perfetto. Ci vogliono pazienza, fortuna e quella rara capacità di essere nel posto giusto al momento giusto con la fotocamera pronta a scattare. I fotografi naturalisti lo sanno bene: per ogni immagine maestosa di un predatore in agguato, c’è sempre quella frazione di secondo in cui anche il più regale degli animali può trasformarsi in una vera star della commedia.