Come smettere di lavorare a 64 anni | pensione anticipata approvato l' emendamento che cambia tutto

Dalla Camera arrivano profonde e significative novità sulle pensioni: è stato infattiunproposto dalla Lega e firmato dalla deputata Tiziana Nisini, riformulato durante i lavori della commissione Bilancio. L'prevede un nuovo meccanismo che consente, per la prima volta in Italia, di cumulare la previdenza obbligatoria con quella complementare, offrendo così la possibilità di anticipare laa 64. Una nuova via per raggiungere la, insomma. Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha accolto l'approvazione del provvedimento rimarcando l'importanza di questo nuovo meccanismo: "È statol'della Lega, riformulato in commissione Bilancio alla Camera, che premia la flessibilità in uscita. Per la prima volta nella previdenza italiana si potranno cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare laa 64".