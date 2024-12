Tvplay.it - Colpaccio Juventus, Giuntoli ha la strada spianata: si chiude a gennaio

Leggi su Tvplay.it

Lariflette in vista del mercato invernale.pronto a mettere a segno il colpo sognato da Motta: la firma si avvicina.Lavora su un duplice fronte la. La squadra guidata da Thiago Motta stasera affronterà il Cagliari nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con l’obiettivo di fare bottino pieno e mettersi alle spalle le critiche nate in seguito al pareggio contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato. La dirigenza, dal canto suo, è impegnata in una serie di valutazioni relative alla sessione invernale del mercato: tante, infatti, le criticità emerse in questi mesi che la società conta di sanare attraverso almeno due colpi in entrata.ha la: si– TvPlay.it (Ansa)La lista della spesa, ad esempio, comprende l’ingaggio di un difensore capace di fare le veci sia di Gleison Bremer che di Juan Cabal.