Panorama.it - Bedin presidente della B è un altro assist per Gravina

L'elezione di PaoloLega Serie B segna un cambio di rotta nel secondo campionato professionistico italiano e regala a Gabrieleun alleato in più nel voto del prossimo 3 febbraio quando la Figc ridisegnerà la sua governance. Non è un mistero che l'uscente Mauro Balata fosse su onde differenti rispetto all'attuale inquilino di via Allegri, mentreavrà un approccio differente. E, soprattutto, potrebbe funzionare da ulteriore ponte con il ministro dello Sport Andrea Abodi di cui è stato stretto collaboratore.Un pezzo dopo l'si sta componendo, insomma, il puzzle elettorale diche ha sciolto le riserve sulla sua candidatura nelle ore in cui sui giornali girava il nome di Alex Del Piero. Una (ri)discesa in campo nel momento di maggior forza politica, incassato il via libera a larga maggioranza delle riforme nell'assemblea di novembre, modificati gli equilibri per rispondere a quanto prescritto dall'emendamento Mulé e verificato l'indebolimento dei suoi avversari politici.