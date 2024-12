Bergamonews.it - Aci Bergamo, piano delle attività 2025-2027: una spinta dinamica con il “fare” nel motore

. Ogni fine d’anno coincide con il rendiconto sul lavoro fatto, i risultati ottenuti e lo scenario che sta davanti: la strada fatta e quella che si vuole percorrere.Indirizzi e vincoli programmatici dell’Aci dipoggiano su un architrave fatto di verbi chiari, che vanno dal rafforzare al consolidare, dal proseguire al crescere. I numeri danno conforto all’impegno profuso con determinazione e costanza, sotto il segno di un’azione riassumibile nel “” al servizio dei soci che crescono di anno in anno e decretano il successo di un lavoro di squadra che si dilata dalla sede centrale di via Maj 16 asu tutto il territorio provinciale, grazie al lavoro22 delegazioni. Un orizzonte chiaro per positività, ottimismo, anche legittimo compiacimento per quanto è stato possibile progettare, costruire, realizzare e per le prospettive che si aprono sulle ali del dinamismo e della professionalità.