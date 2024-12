Southampton alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Russell Martin

Leggi su Justcalcio.com

Il si è separato dall' la sconfitta per 5-0 contro il Tottenham, che ha lasciato il club a nove punti d sicurezza in Premier League. Il 38enne aveva riportato con successo i Saints in Premier League la scorsa stagione, conquistando la promozione con una memorabile vittoria finale agli spareggi sul Leeds a Wembley. Tuttavia, questa stagione è stata in netto contrasto, con il che ha sopportato un periodo di forma torrido, perdendo finora 13 delle 16 partite di campionato. L'unica vittoria in campionato della squadra in questa stagione è arrivata contro l'Everton a novembre, e hanno faticato a trovare la rete, realizzando solo 11 gol, il conteggio più basso della divisione.