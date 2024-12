Justcalcio.com - Simone Muratore annuncia il suo ritiro all’età di 26 anni a causa di un tumore al cervello

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 22:35:55 Il web è in trepidazione:L’italiano, ex giocatore della Juventus e dell’Atalanta,hato il suodal calcio professionistico a 26di unala cui è stata diagnosticata trefa e questo gli ha impedito di tornare sui campi da gioco.La vita di, Giocatore delle giovanili della ‘Juve’ che ha esordito in Champions League e Serie A con Maurizio Sarri, campione anche dello ‘Scudetto’ nel 2020è cambiato radicalmente l’11 dicembre di 3fa, quando gli è stata diagnosticata un neurocitoma nel ventricolo sinistrounaggressivo molto raro negli adulti che lo ha costretto a ripartire da zero.Da quel momento in poi la carriera calcistica del 23enne si è conclusa. La sua ultima partita è stata il 10 ottobre 2021 con la squadra portoghese del Tondelain cui era in prestito dall’Atalanta.