Riprenditi e cambia questa legge del cazz*! Vasco Rossi contro Matteo Salvini stoccata senza precedenti

vs: ssul nuovo Codice della Strada, il botta e risposta social. Prosegue lo strae il ministro dei Trasportisul nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre. Il rocker definisce le nuove norme “punitive e inutili”, accusandodi fare “propaganda sulla pelle delle persone”. Di, il ministro difende la, sostenendo che sia necessaria per salvare vite e garantire maggiore sicurezza sulle strade.: “Norme punitive e inutili”ha duramente criticato il nuovo Codice della Strada, sottolineandone il carattere punitivo: “La patente può essere ritirata anche se chi guida non è in stato alterato, ma ha assunto cannabis giorni o settimane prima”. L’artista ha inoltre evidenziato come la normativa penalizzi chi necessita della patente per lavorare: “Perderanno il lavoro, perché la patente non serve solo per andare in giro la notte a divertirsi”.