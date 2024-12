Impresaitaliana.net - La Fattoria Ambrosio 1938 riceve il premio “Azienda dell’Anno” dalla guida internazionale Flos Olei 2025

Unche valorizza l’impegno nel custodire tradizioni millenarie, tutelare varietà autoctone e preservare il patrimonio rurale del Cilento, culla della dieta mediterraneaLaolivicola nel cuore del Cilento, ottiene il” nella categoria The Best, una menzione attribuita a sole 20 realtà secondo la– un atlante olivicolo che racconta le migliori 500 aziende dai cinque continenti descrivendone gli oli extravergini di punta. Massimo, terza generazione e titolare dell’, ha ritirato ildomenica 15 dicembre al The Westin Excelsior Rome, durante la cerimonia di presentazione della, che quest’anno celebra il suo Silver Jubilee, 25 anni di attività nella recensione dell’olio extravergine.